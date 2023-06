BLERA – Si sono svolti lo scorso fine settimna. i festeggiamenti in onore di San Senzia.

La parrocchia di Santa Maria Assunta di Blera e il comitato organizzativo dei festeggiamenti in onore di San Senzia ringraziano l’associazione Sardegna in Tuscia per la fattiva collaborazione e contributo alla lodevole iniziativa di beneficenza e solidale nello spirito che ha sempre contraddistinto l’associazione alla cui base c’è la solidarietà.

«Si ringrazia particolarmente Alessandro Ligios che fin dal primo momento si è speso per la riuscita dell’evento coincidente con il primo anniversario dell’amato padre Gesuino», dice don Santino Giulianelli, che ringrazia ringrazia anche l’associazione per l’attenzione e il contributo donato durante la festa di San Senzia per le necessità.

«Ringraziamo il presidente Antonio Manca e tutti i componenti del consiglio direttivo dell’associazione Sardegna in Tuscia», conclude don Santino.