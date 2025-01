CIVITAVECCHIA – In occasione della Festa del Tricolore 2025, la Fondazione Insigniti OMRI continua a onorare la nostra Bandiera partecipando a un importante appuntamento musicale promosso dal Comune di San Donato Milanese e in programma il 7 gennaio alle ore 20,00.

Il concerto, in formazione cameristica, vedrà la partecipazione straordinaria del famoso pianista e direttore d’orchestra Stefano Miceli, autorevole membro della Fondazione Insigniti OMRI. Pugliese di origine e residente da oltre dieci anni a New York, Miceli si è esibito nei più importanti palcoscenici mondiali, da Berlino a Sydney. Nel 2015, il Maestro ha accompagnato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione di una visita ufficiale in Vietnam.

Con lui suoneranno due illustri esponenti del panorama cameristico milanese: il Maestro Francesco Borali, violinista della Filarmonica della Scala e docente, e il Maestro Marcella Schiavelli, violoncellista stabile dell'Orchestra da Camera Italiana diretta da Salvatore Accardo. Il programma prevede musiche di Haydn, Tchaikovsky, Kreisler, Mendelssohn e Hummel.

Il concerto, fortemente voluto dal Sindaco di San Donato Milanese Francesco Squeri, rappresenta per la Fondazione Insigniti OMRI, attraverso il Maestro Miceli che ha proposto di dedicare il concerto alla Bandiera, un’occasione di riflessione sul significato profondo del nostro Tricolore, simbolo di libertà, unità e identità nazionale.

Il Presidente della Fondazione Insigniti OMRI Francesco Tagliente considera questo evento un’ulteriore testimonianza del valore della cultura come strumento di comunione d’intenti, in sintonia con i valori che la Fondazione promuove fin dal momento della sua nascita.