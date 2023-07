LADISPOLI - Più di cinquecento artisti provenienti da tutte le regioni italiane e da numerosi Paesi nel mondo. Due settimane di programmazione nel periodo della massima affluenza di turisti a cavallo di Ferragosto. Tre discipline coinvolte: pittura, scultura e fotografia. Sono alcuni dei numeri della Roman Riviera Biennial, la prima Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana, ideata e promossa dall’assessorato alla Cultura, in programma dal 10 al 25 agosto. La manifestazione, gode del patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Lazio e della Città Metropolitana di Roma Capitale. «La Biennale rappresenta un'opportunità straordinaria per consolidare la posizione della nostra città nel panorama artistico regionale e nazionale. Questo evento segna quindi un importante passo verso la crescita e lo sviluppo di Ladispoli come polo culturale e turistico», ha detto il sindaco Grando. «La biennale, attraverso l'arte, mira a promuovere il territorio laziale a livello internazionale mediante un’offerta culturale di alto livello e favorire un flusso turistico-culturale», ha spiegato l'assessore Frappa. Saranno coinvolte numerose location sparse sul territorio comunale di Ladispoli: da piazze e giardini pubblici fino a noti siti archeologici. Ogni luogo raccoglierà opere appartenenti ad una determinata corrente artistica, o selezionate da una sin-gola commissione o figura particolare. Lo scopo di tale nuova esposizione internazionale è quello non solo di coinvolgere il pubblico più vasto possibile ma anche di valorizzare, attraverso il confronto, esperienze artistiche di diversi paesi e di diversi autori, da quelli emergenti a quelli più affermati, ognuno con il proprio stile e la propria tecnica personale. Tra i partecipanti sarà individuato un vincitore per ciascuna delle sezioni (pittura, scultura e fotografia) che si aggiudicherà premi di rappresentanza, targhe e menzioni speciali dalle autorità e noti personaggi del mondo dell’arte.

