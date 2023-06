Dal 14 luglio al 23 agosto torna la stagione teatrale di Ferento, con quattro prime nazionali e una prima mondiale. Due le tipologie di spettacoli previste: quelli “al tramonto”, a partire dalle 19.30, nell’area delle antiche terme e quelli serali, che si svolgeranno dalle 21.15 all’interno dell’antico teatro romano.

«Il Comune quest’anno ha contribuito alla stagione teatrale di Ferento con 25mila euro rispetto ai 10mila che storicamente venivano destinati a questa manifestazione – ha spiegato l’assessore alla cultura Alfonso Antoniozzi in conferenza stampa – Siamo felici di vedere partecipare anche realtà locali in un cartellone estivo che definiamo ‘forte’, l’ideale per chi vuole andare a teatro, godere dello scenario unico di Ferento e, perché no, divertirsi nelle belle serate estive».

Patrizia Natale, presidente del Consorzio Teatro Tuscia, ha affermato che la programmazione ideata ha voluto coniugare svago e serietà, teatro e rilassatezza, per accontentare un pubblico quanto più possibile eterogeneo. «Ogni spettacolo ha il suo perché – ha detto Natale – e abbiamo una presenza consistente di realtà molto interessanti del territorio, oltre che una prima mondiale, quella di ‘Otone, il destino di un imperatore’ di Opera Extravaganza. Oltre a ciò, gli spettacoli in prima nazionale saranno ‘La vera storia di Ulisse e Penelope’, con Pino Quartullo e Francesca Reggiani, ‘Ecuba’, con Paola Quattrini, ‘Antigone’ di Alessandro Haber e Elena Ferrantini e, tra gli spettacoli del tramonto, ‘La tempesta’, tratta dall’Eneide, con Sebastiano Tringali». A chiudere il calendario degli appuntamenti il 23 agosto sarà invece “The magical music of Harry Potter”. «Si tratta di una tournée europea che farà tappa soltanto in quattro luoghi in Italia: Ostia Antica, Siracusa, Viterbo e in un sito archeologico in Veneto», ha aggiunto Natale. Quanto al costo dei biglietti, il prezzo rimarrà invariato rispetto allo scorso anno: per la platea 25 euro intero, 23 il ridotto e 15 euro per gli under 26. Per la gradinata 20 euro intero, 18 il ridotto e 15 per gli under 26.

Il programma completo degli spettacoli è consultabile al sito http://www.teatroferento.it/