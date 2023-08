FABRICA DI ROMA– “FdB festival” a Fabrica di Roma dal 24 al 27 agosto.

Fervono i preparativi per dare il via a quella che sarà la 23esima edizione del “FdB festival”. Da giovedì 24 a domenica 27 agosto, nella tradizionale location di piazzale Madre Teresa di Calcutta a Fabrica di Roma, vi aspettano quattro giornate di puro divertimento e grande musica: nove concerti Live, nove tipi di birra per soddisfare ogni tipo di gusto e nuove specialità culinarie, il tutto servito in un’area food & beer che sarà aperta nelle giornate del festival a partire dalle 18. Parcheggi gratuiti in tutto il paese e ingresso gratuito a tutti i concerti della kermesse musicale più attesa dell’anno. In questa edizione si esibiranno: “Mad rollers” e “Maleducazione alcolica”, nella serata di giovedì 24, “Frozen crown” ed “Elvenking” nella serata di venerdì 25, “Kaledon, “Moonlight haze” e “Rhapsody of fire” nella serata di sabato 26, “Farnese” e “CiaoRino” nella serata di domenica 27.

Non potete mancare, vi aspettiamo all’FdB festival e migliaia di mani che batteranno all’unisono: tutte le sfumature della musica, tutti i colori di un festival.

