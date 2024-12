CAPODIMONTE – Il Comune è lieto di annunciare una celebrazione senza precedenti per commemorare il quinto centenario della morte di una delle sue figlie più illustri, Giulia Farnese, meglio conosciuta come “Giulia la Bella”.

Giulia Farnese, nata presumibilmente proprio qui a Capodimonte, sulle sponde del lago di Bolsena, nel 1475, è stata una figura di grande rilievo nel Rinascimento italiano. La sua bellezza straordinaria e il suo legame con figure di spicco dell’epoca, tra cui papi e nobili, l’hanno resa una delle donne più influenti del suo tempo. Il suo ricordo, seppur sepolto nei meandri della storia, è ancora vivo tra le antiche strade e gli edifici del nostro incantevole borgo.

Per onorare la memoria di Giulia Farnese e celebrare il suo legame indissolubile con Capodimonte, il comune ha organizzato una manifestazione straordinaria che si svolgerà lungo tutto il 2024. Intitolata “Fascino e Leggenda: l’eredità di Giulia”, questa rassegna culturale abbraccerà una vasta gamma di eventi, offrendo ai visitatori una vera e propria immersione nel mondo del Rinascimento italiano e nel fascino intramontabile di Giulia Farnese.

La manifestazione è stata resa possibile grazie alla volontà dell’amministrazione comunale e alla organizzazione curata dalla società di marketing e comunicazione St Sinergie. Inoltre, la rete di imprese “Naturalmente Capodimonte” ha contribuito alla realizzazione di alcuni degli eventi più significativi, aggiungendo un tocco locale autentico e coinvolgendo attivamente le aziende del territorio.

Il programma prevede una serie di eventi unici, tra cui presentazioni di libri, mostre d’arte, conferenze storiche, rappresentazioni teatrali in costume, concerti e molto altro ancora. Uno degli eventi salienti sarà la presentazione del mezzo busto di Giulia Farnese, realizzato dal rinomato scultore Francesco Maria Capotosti, presso La Cascina il 22 marzo.

Inoltre, il 27 aprile, presso le ex scuderie farnesiane, i visitatori avranno l’opportunità di assistere alla lettura del testamento di Giulia Farnese e partecipare a una suggestiva rievocazione storica, arricchita da balli rinascimentali e dalla sfilata del corteo storico Farnesiano di Canino.

Un momento particolarmente suggestivo sarà l’evento “Miss Italia Lazio per Giulia Farnese”, che si terrà il 13 luglio nel centro storico di Capodimonte. Questo evento, parte delle celebrazioni per il quinto centenario di Giulia Farnese, vedrà la finale regionale del concorso Miss Italia Lazio, con una sfilata di abiti rinascimentali in onore della bella Giulia realizzati dalla stilista Ilaria Sforza Petrocochino.

Ma la manifestazione non si limita a eventi culturali: mira anche a promuovere il turismo locale e a far brillare le attività del territorio sul palcoscenico nazionale. La bellezza di Capodimonte e il legame con Giulia Farnese sono tesori da scoprire e valorizzare, e questa manifestazione offre un’opportunità senza pari per farlo.

Il motto che guida questa avventura è “Scopri il fascino di Capodimonte e l’eredità di Giulia Farnese”. Invitiamo tutti, residenti e visitatori, a partecipare a questa straordinaria celebrazione, a immergersi nella storia e a lasciarsi incantare dalla magia del Rinascimento italiano.

