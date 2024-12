Sabato 23 dicembre alle 21 l’associazione XXI secolo presenta lo "Yellow Christmas – 29esimo concerto di Natale" al Teatro dell'Unione . Tradizionale concerto dell’ensemble vocale il Contrappunto con l’orchestra sinfonica EtruriÆnsemble: in programma le immancabili carole natalizie. Solisti: Francesca Mannino, soprano (vincitrice del premio Fausto Ricci) Alessandro Fiocchetti, tenore e Mariangela Rossetti, soprano. Ospite d’onore della serata Fabio Concato. Presentano Davide Colombo e Laura Antonini, anche in veste di regista. Direttore il maestro Fabrizio Bastianini. La biglietteria del Teatro è aperta dal martedì al sabato con orario 10 – 13 e 15 – 19. Aperto anche di domenica, con gli stessi orari, solo in caso di spettacoli o altre attività. Chiuso il lunedì.Per informazioni teatrounioneviterbo@gmail.com; tel. 388.95.06.826