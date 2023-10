CERVETERI - "Etruria nel Terzo Millennio", come era e come è diventata. È il titolo del documentario, prodotto dalla Vici World Lux srl per la Rai, che giovedì alle 21:30, sarà presentato in anteprima nazionale al Cinema Moderno di Cerveteri, in un evento aperto al pubblico a ingresso gratuito che anticipa la messa in onda che avverrà il giorno successivo su Rai3. Regista del documentario: Alessio Pascucci, consigliere della Città Metropolitana, ex sindaco di Cerveteri, alla sua prima opera da regista. «Oggi l’Etruria Meridionale ospita la Necropoli della Banditaccia, sito Unesco, ed è fulcro di tutta una serie di attività legate all’agricoltura, all’allevamento e alla produzione artistica e artigianale; un territorio ancora da scoprire, ricchissimo morfologicamente, che abbraccia dal mare alla pianura, dalle colline ai laghi, dai monti, sorgenti a cascate – ha detto Alessio Pascucci – A condurre il viaggio che faremo in questo luogo che potremmo definire benedetto dagli dei, c’è Arianna Ciampoli, conduttrice tv e radiofonica che ci guiderà a scoprire i segreti di questa terra mostrandoci le meraviglie anche dei comuni limitrofi: Santa Marinella, Civitavecchia, Allumiere, Tolfa, Bracciano, Anguillara Sabazia, Canale Monterano e Manziana».

