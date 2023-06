CIVITAVECCHIA – ll coro “Ensemble Incantus” di Civitavecchia sbanca al concorso nazionale “Fanum Fortunae”. La compagine corale diretta dal Maestro Riccardo Schioppa si è infatti aggiudicata il primo premio ex aequo nella categoria voci miste al prestigioso Concorso Corale Nazionale che si è svolto nella città di Fano il 10 e 11 giugno e che ha visto la partecipazione di decine di cori provenienti da tutta Italia.

«È stata una gioia immensa - commenta entusiasta il direttore Riccardo Schioppa - perché raggiungere il primo posto nell’ambito di una simile competizione, dove hanno partecipato cori di altissima qualità provenienti da tutta Italia e con una giuria di primissimo livello, non è cosa di tutti i giorni e ci ripaga del grande lavoro svolto in questi mesi durante la preparazione di questa difficile competizione. Ringrazio tutti i miei coristi, per l’impegno, la dedizione e la bravura dimostrata nell’affrontare una simile prova».

I brani presentati al concorso sono stati “Fair Phyllis” di John Farmer, “I Know my soul Hath power” di Hubert Parry e “O Radiant Dawn” di James Mcmillian e “L’amaro lagrimar che voi faceste”, brano composto dallo stesso direttore Riccardo Schioppa.