CIVITAVECCHIA – È uscito il nuovo romanzo dell’autrice civitavecchiese conosciuta con lo pseudonimo di Eleonor B. Alexander. Un soffione nel vento, questo il titolo dell’opera, è ambientato nella Scozia del 1826 e prosegue il suo viaggio nel genere dell’historical romance, dopo il successo di Fiore di Rovo, con una trama che unisce una profonda storia d’amore a temi storici importanti.

I protagonisti sono Simon Ashdown, un ex soldato britannico e marchese di Greenock, descritto come affascinante ma interiormente fragile, e Aislinn MacMoore, una donna irlandese segnata da tragici eventi. Le loro vite si intrecciano in modo apparentemente casuale, ma il legame che si sviluppa tra loro innesca una profonda trasformazione personale.

Il romanzo tocca temi delicati come la condizione femminile nell’Ottocento, il colonialismo inglese e la schiavitù in Africa, riuscendo a mescolare la finzione romantica con riflessioni storiche e sociali. È un’opera che, oltre a emozionare, invita a riflettere su questioni di grande rilevanza.

Dopo aver pubblicato due libri in un solo anno, Eleonor B. Alexander conferma il suo talento e la sua capacità di far vivere al lettore storie ricche di emozioni e significato.

