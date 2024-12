MONTE ROMANO - Domenica prossima, in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate, la parrocchia di Santo Spirito ha organizzato la rievocazione storica del corteo delle contrade.

Sfileranno per le vie del paese in costume storico la contrada del Granarone, Sassone, Mascherone e Poggetto, che muoveranno singolarmente verso piazza Dante, per poi recarsi in parata presso il centro sportivo comunale. Oltre la viabilità locale, sarà interessata la tratta interna della S.S. 1 bis Aurelia nelle zone ricomprese tra via del Pascolaro e via Marche. La polizia locale, segnala che intorno alle 14 e per l’ora successiva si potrebbero verificare rallentamenti alla viabilità. La tradizione di omaggiare Sant’Antonio Abate è molto sentita in tutta la Tuscia: già in altri paesi, infatti, sono state organizzate manifestazioni ad hoc.

©RIPRODUZIONE RISERVATA