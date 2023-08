CAPRAROLA – Premio letterario “Egidio Storelli”: è tutto pronto per la presentazione del libro RaccontiAmo Caprarola 2023 Fuori Concorso che si terrà il 23 agosto alle 18 al Teatro Don Paolo Stefani.

«Ciò che è scaturito da questo lavoro – scrivono gli organizzatori – è un’antologia di racconti brevi interessante, emozionante, divertente, vernacolare ma anche sostenuta da validi spunti storici ed esplorazioni in campo artistico, perfettamente allineata con l’obiettivo della prima edizione: Promuovere la cultura e le culture che si sviluppano nel nostro territorio, tra storia e fantasia».

I quattordici testi che compongono l’antologia, proprio in virtù della loro comunione di intenti e per il fatto che non sono oggetto di altra selezione se non quella di gradimento e gusto personale di ciascun lettore, vengono presentati secondo il seguente criterio: in apertura, i due racconti inediti di Egidio Storelli, a cui il Premio è intitolato e, a seguire, tutti gli altri in ordine alfabetico per cognome dell’autore. Tea e Barbara Bertolo: Ricordi caprolatti a due voci narranti; Giovanna Caico :Ogni cento anni; Ester Antonella Cammilloni: Gocce di memoria; Pierluigi Capotondi: Sirverio e Carmela; Rosaria Condorelli: Sogno di una notte di luna piena; Maria Teresa Cristofori: Caprarola nel passato; Augusto Mascagna: Caprarola 1621; Elisa Moretti: Se son rose fioriranno; Vincenzo Panunzi: Caprarola in bianco e nero; Alessandro Pontuale: A perdifiato; Elvira Ricci: Ti amo Caprarola; Biagio Stefani: Il calcio ai tempi del carosello.