CIVITAVECCHIA – È Maria Cristina Ciaffi la "Donna del Palio Marinaro" 2024. Si è svolta ieri pomeriggio presso la Cittadella della Musica la proclamazione della "Donna del Palio" promossa dall'associazione Mare Nostrum 2000. A Maria Cristina Ciaffi è stata consegnata questa onorificenza “per le sue spiccate capacità organizzative e per il suo coinvolgente impegno nel sociale, nel sostegno e valorizzazione delle tradizioni storiche cittadine, nello sviluppo enogastronomico, turistico e culturale della città e, in particolare per essere riuscita con un duro, incessante ed efficace lavoro di risanamento a "ridare credibilità e fiducia nella Pro Loco di Civitavecchia che è tornata ad essere risorsa importante per il territorio che, di fatto e con altissimo merito, la collocano tra le figure eccellenti che danno lustro alla città".

La riuscita manifestazione ha preso il via alle 19 alla presenza del sindaco Ernesto Tedesco sempre presente e vicino al Palio Marinaro, la "Donna del Palio 2023" e presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco, l'assessore Francesco Serpa, il colonnello del Roan della Guardia di Finanza di Civitavecchia, la Dirigente Generale della Asl Roma4 Cristina Matranga, dei soci della Mare Nostrum, di parte degli equipaggi Junior e Senior che parteciperanno al Palio Marinaro e al Palio dei Tre Porti Open.

Durante la serata hanno allietato il pubblico con la loro musica soave gli eccellenti e giovanissimi musicisti Riccardo Ciurlanti (al pianoforte) e Francesco Caramia (alla tromba) del Liceo Musicale Galilei. Emozionanti le performance degli eccezionali ballerini di latino-americano (vice Campioni iItaliani 2023) Matteo Cianfoni e Aurora Abramia della scuola di danza Latino-Americana “Royal Talent Accademy" di Tarquinia.

Molto sentito ed emozionante il momento della proclamazione della "Donna del Palio Marinaro 2024" con il passaggio dello scettro dalla Donna del Palio 2023 Gabriella Sarracco e quella del 2024 Maria Cristina Ciaffi e la premiazione alla Ciaffi da parte del presidente della Mare Nostrum 2000 Sandro Calderai e di tutti i soci e partecipanti. Prima della proclamazione è stato proiettato il video con tutte le donne eccellenti che dal 2015 la Mare Nostrum ha incoronato "Donna del Palio". Emozionatissima e giustamente orgogliosa e soddisfatta la presidente della presidente della Pro Loco e nuova "Donna del Palio" Maria Cristina Ciaffi: «Grazie a Sandro Calderai e a tutto il Palio Marinaro 2024 per avermi conferito il titolo di "Donna del Palio 2024". Un riconoscimento, le cui motivazioni mi lusingano e mi impegnano a fare di più e sempre meglio, soprattutto per aver ereditato la "corona" da Gabriella Sarracco, una grande donna sotto ogni aspetto ed esempio positivo per tutti. Grazie ancora per le dimostrazioni di affetto e stima ricevute al termine della manifestazione». Il pomeriggio si è poi chiuso con un ricco buffet preparato da Lady chef Patrizia Manunza e gli studenti del terzo anno dell'Alberghiero dell'IIS Stendhal di Civitavecchia.

Maria Cristina nasce a Roma, da una famiglia romana da tante generazioni. Si trasferisce però per amore a Civitavecchia nel 1994 e si stabilisce nel Rione che ci piacerebbe chiamare “Rione Centro Storico", dove fin da subito ha partecipato a numerose iniziative che favoriscono il suo interesse per la città, per la cultura, le tradizioni e gli aspetti sociali cittadini. Inizia così la vita da pendolare con Roma dove svolge il suo lavoro con grande rigore professionale come Funzionario di ruolo della Regione Lazio fino al raggiungimento dell’età pensionabile nel 2020. Da sempre appassionata del prodotto enologico, parallelamente al suo lavoro intraprende una formazione approfondita nel mondo del vino e della gastronomia. Tanto, che in Regione Lazio, in qualità di esperta coordina i gruppi di lavoro per l’organizzazione di diverse manifestazioni volte alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali. (Vinitaly, Salone del Gusto, Vinòforum, Cibus, Culinaria, Sial Parigi, Vini nel Mondo ecc.). Nel 1999 ha l’idea di costituire la Strada del Vino e dei Prodotti Tipici delle Terre Etru-sco Romane e ne diventa presidente fino al 2014. Collabora in varie redazioni locali ed è stata corrispondente di Agrocamera già Roma In Campagna di Azienda Romana Mercati (Azienda auto- noma della Camera di Commercio di Roma. (Attualmente è Presidente onoraria della Strada del Vino). Dal 2007 al 2012 viene nominata Delegato Provinciale di Associazione Italiana Sommelier. Nel ruolo di Direttore dei corsi di formazione AIS è riuscita a far diplomare numerosi giovani che hanno potuto trovare occupazione nel mondo della ristorazione. Dal 2012 al 2017 è Delegata del Lazio di Associazione Nazionale Donne del Vino contri- buendo così a valorizzare la professionalità e le peculiarità delle produttrici e delle figure femminili che operano nel fantastico universo del vino. Attualmente è ancora Socia.

Impegnata nel Sociale, dal 2016 è anche molto attiva nelle Associazioni tra le più rappresentative del tessuto cittadino come Rotary Club e la Sezione FIDAPA BPW Italy, dove ha ricoperto negli anni ruoli apicali, come la vice presidenza del Club Rotary nell’anno rotariano 2018/2019 e la presidenza della Sezione Fidapa nel biennio 2021/2023. Per il biennio in corso è Past Presidente di Sezione e ricopre contestualmente un incarico nel Distretto Centro. Ma è come Presidente della Pro Loco di Civitavecchia, ruolo che ricopre dal giugno 2013 che Maria Cristina esprime al meglio le sue spiccate doti organizzative e la sua vocazione nella promozione del territorio. Assume la carica apicale in un momento difficile per l’associazione che registrava in quel periodo una forte negatività economica ereditata dalla precedente gestione che di fatto aveva impoverito la città di eventi con ricadute negative sulla credibilità del ruolo della Pro Loco cittadina. Da sempre amante delle sfide, accetta l’incarico con piena consapevolezza dell’arduo com- pito che l’attendeva. Ha saputo trovare persone che hanno creduto nelle sue capacità e con loro fin dall’inizio ha avviato un rigido piano di risanamento e nello stesso tempo orientato le iniziative alla valorizzazione delle tradizioni e dell’intero patrimonio storico-archeologico e culturale della cit- tà, con il coinvolgimento di Istituzioni, Associazioni culturali-sportive-di volontariato-di promozione sociale-imprese e singoli personaggi della cultura e delle arti che ha saputo sensibilizzare. Nonostante le limitate risorse economiche a disposizione per le vicende ereditate, tante le iniziative e le manifestazioni messe in campo in questi dieci anni, volte sia a dare pregio al territo- rio e primariamente all’Area archeologica delle Terme Taurine e quindi iniziative dal forte valore turistico, sia come valorizzazione delle tradizioni, in campo storico e della gastronomia. In questo quadro non può essere sottaciuta la forte collaborazione ed il forte legame instaurati con la ASD Mare Nostrum 2000 per la organizzazione di eventi come la Settimana delle Tradizioni ed il ripri- stino del Corteo Storico del Palio Marinaro in cui sfilano per le vie della città insieme agli atleti i figuranti della Pro loca con costumi d'epoca. Grazie a Maria Cristina il Corteo Storico di Santa Fermina, tornato nella processione solenne in onore della Santa proprio con la sua presidenza, è stato iscritto nel 2021 all’Albo regionale delle Rievocazioni Storiche del Lazio.

Così come nel febbraio 2022 la tradizionale Zuppa di pesce è stata inserita nell’elenco dei P.A.T. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Due riconoscimenti davvero importanti a livello regionale e nazionale.