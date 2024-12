Luigi Sepiacci e Viola Buzzi dell’Accademia di Belle Arti Lorenzo da Viterbo sono stati chiamati a far parte della giuria che ha selezionato i vincitori del concorso internazionale di design ironico“O!XX Irony design contest”, in occasione del 20° anniversario del dipartimento di Design Grafico, promosso dalla Ural State University of Architecture and Art USUAA Nikolai Alfiorov, di Ekaterinburg, Russia. I due docenti hanno fatto parte di una giuria internazionale che ha selezionato 8 opere classificate su 50 opere di grafica e design scelte dall’Università degli Urali. Diversi i vincitori a pari merito nei primi tre posti. Un’opportunità di scambio e di confronto per entrambe le istituzioni culturali sulle tendenze grafico/artistiche euro asiatiche.