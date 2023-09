TARQUINIA - Quest’anno il Festival della Tuscia, alla sua seconda edizione, sbarca a Tarquinia con due concerti d’eccezione per una domenica raffinatissima di musica da mattina a sera.

La giornata si aprirà infatti con un concerto matinée, quando la sublime bellezza degli affreschi di Palazzo Bruschi incornicerà l’esibizione del celebre clarinettista Kevin Spagnolo accompagnato dai giovani talenti degli Avos Project. I musicisti si esibiranno nel famoso settimino per archi e fiati di Beethoven. Un concerto che vedrà le sonorità di strumenti come il violino, la viola, il violoncello, il contrabbasso, il clarinetto, corno e fagotto sublimati insieme.

La giornata si concluderà in grande stile la domenica sera al teatro comunale Rossella Falk con un concerto per violino e pianoforte che vedrà il talentuoso duo di Liya Petrova e Adam Laloum esprimersi in alcune sonate per violino e pianoforte di compositori celeberrimi come Ottorino Respighi, Claude Debussy e Richard Strauss.

Con il patrocinio del Comune di Tarquinia.

L’ingresso è gratuito, per riservare un posto:https://www.eventbrite.com/e/biglietti-liya-petrova-e-adam-laloum-concerto-per-violino-e-pianoforte-707984710327?aff=oddtdtcreator