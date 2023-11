GRADOLI - Italiane che hanno cambiato il mondo: il libro “Donne Caparbie” sarà presentato da Cristina Caporali, che dialogherà con l'autrice Maura Zàmola il 18 novembre alle ore 17 presso la Sala Ducale di Palazzo Farnese.

Un appuntamento da non perdere, anche perché parte del ricavato dalla vendita del libro sarà devoluta all'associazione Artemisia Aps - Studio per arti e mestieri per il sostegno a distanza delle ragazze per mezzo della Ong Plan Italia, che lavora nel mondo nel paesi più disagiati. «Vi aspettiamo!», fanno sapere dalla biblioteca comunale di Gradoli e Museo del Costume Farnesiano.

