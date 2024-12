S. MARINELLA – Domenica 18 alle 19.30 presentazione del romanzo I delitti del Mugnone di Daniela Alibrandi. La presentazione in Sala Nostromo con ingresso gratuito è moderata dalla giornalista Francesca Lazzeri e i partecipanti potranno degustare calici di vino dei produttori del territorio associati alla Strada del vino delle terre etrusco romane.

Nell’atmosfera misteriosa e inquietante di un monastero, adagiato sulle colline toscane e in prossimità del fiume Mugnone, un giallo ambientato nella seconda metà degli anni Ottanta. Qui si intrecceranno i destini di una ragazza, alla ricerca disperata di un rifugio, di uno spietato assassino, che ama firmare i suoi efferati delitti, e del commissario Rosco, da poco trasferitosi a Firenze. Il capoluogo toscano non offre la sperata tranquillità al commissario, che si trova a lavorare, non senza difficoltà, insieme a una nuova squadra. Dal fiume Mugnone, infatti, riaffiorano a pochi giorni di distanza i cadaveri di due adolescenti, orrendamente sfigurati. Il richiamo ad altri due identici delitti irrisolti di tre anni prima porterà Riccardo Rosco a richiedere l’aiuto della sua ex ispettrice Porzi. Nella cornice fiorentina, intrisa di sapore medievale e abilmente descritta, si muovono con disinvoltura i personaggi. E tra intrecci imprevedibili e potenti colpi di scena, si definirà un raccapricciante puzzle. Domenica 18 agosto Antonio Giuliani in Recital, già sold out. Quante volte nella nostra vita è capitato che qualcuno ci dicesse di fare le cose dando sempre il massimo delle nostre possibilità, così da non doverci mai guardare indietro e non avere rimorsi nel prosieguo della nostra vita? A volte ripensare al proprio passato non è sempre una cosa negativa, ma può servire a ricordare ciò che abbiamo fatto di positivo e di buono, permettendoci nel presente di resettare i nostri comportamenti che sono sempre più pesanti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA