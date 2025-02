CIVITAVECCHIA – Si va verso il sold-out per lo spettacolo "Danzando...Cantando...3^ edizione" a favore di AIL Roma "Vanessa Verdecchia" ODV e dedicato da 19 anni a Marcello Malservigi, referente per anni dell'associazione. Patrocinato dal Comune di Civitavecchia, l’appuntamento è per martedì 25 febbraio.

Lo spettacolo organizzato da Il Mosaico un popolo di artisti per la direzione artistica di Giulio Castello con il coordinamento artistico danza di Elisabetta Senni, sarà presentato da Nicoletta Scirè.

Ospiti della manifestazione le cantanti Irina Arozarena, Lucy Campeti e Maria Grazia Di Valentino che si alterneranno nel corso della serata con gli allievi delle scuole di danza dirette da Laura Moggi, Desiree Benevieri, Tiziana Orsomando, Mariangela Puddu, Francesca Genovesi, Emanuela Cecconello e Antonio Carrasco.