CIVITAVECCHIA – Daniele Silvestri sarà ospite del Civitavecchia Summer Festival con il suo tour ESTATE X. L’appuntamento, attesissimo è previsto per domani 10 agosto e sarà a ingresso gratuito.

Sarà possibile accedere in piazza della Vita a partire dalle 18.30, in apertura ci sarà Ramon (ore 21), Silvestri salirà sul palco alle 22.

Per info e biglietti www.civitavecchiasummerfestival.it.

Estate X è il lungo tour estivo di Daniele Silvestri. Una nuova tournée nei più importanti Festival della penisola, nel quali Daniele, aiutato dalla sua sorprendente ed eclettica band, suonerà live i brani del nuovo album nei grandi spazi.

La cifra stilistica di Daniele Silvestri coniuga la ricerca di una nuova canzone d’autore con il riscontro del grande pubblico, mescolando talento e tradizione, leggerezza espressiva e impegno civile, come testimoniano canzoni quali Cohiba, Il mio nemico, L’appello, Quali alibi, A bocca chiusa, Argentovivo, al fianco di evergreen come Le cose in comune, Occhi da Orientale, Testardo, Salirò, La Paranza, per citarne alcune. I tantissimi riconoscimenti ricevuti (Premio Tenco, David di Donatello, Recanati, Amnesty Italia, Grinzane-Cavour, Carosone per citarne alcuni) costituiscono un ulteriore conferma della sua attenzione verso l’altro, dello sguardo, della parola e dell’azione sempre vigili sul presente, solidali, lucidi, generosi.

Il Civitavecchia prosegue l’11 agosto con la carica di Luchè, icona dell’urban nazionale. Il 12 agosto è tempo di Voglio Tornare Negli Anni 90®: una serata tutta da ballare e da cantare, con tanti effetti speciali e animazione. Un vero e proprio live show amatissimo in tutta la Penisola.

In occasione della serata conclusiva dell’edizione 2023 del Civitavecchia Summer Festival, in programma domenica 13 agosto, in piazza della Vita, Shining Production, Stazione Musica, in collaborazione con il Comune di Civitavecchia, offrono un omaggio alla Città. L’appuntamento con lo Zoo di 105 diventa a ingresso gratuito, per festeggiare tutti insieme questa dieci giorni di musica e spettacoli che ha visto la partecipazione di un pubblico entusiasta e numeroso, proveniente anche da fuori regione. Il 13 agosto la Marina di Civitavecchia accoglierà una grande festa collettiva in compagnia di Paolo Noise e tutti i successi da ballare e cantare, ancora una volta, a due passi dal mare. Un regalo a cittadini e turisti voluto dagli organizzatori del festival che celebra la musica e l’estate. Per chi avesse già acquistato il biglietto, il rimborso avverrà in modo automatico. Appuntamento il 13 agosto nella splendida cornice del lungomare, sotto lo sguardo del Forte Michelangelo, per salutare il grande palco che per dieci giorni ha ospitato concerti e spettacoli fra i più amati del Paese.

La nuova edizione del Civitavecchia Summer Festival, curata da Shining Production, in collaborazione con Stazione Musica e con il supporto del Comune di Civitavecchia, prosegue un un percorso già avviato nel 2022, nato dalla volontà di valorizzare e differenziare il territorio locale, per trasformarlo nel punto di riferimento estivo musicale di diverse generazioni.

Sarà una nuova estate da vivere nella splendida cornice del lungomare, sotto lo sguardo del Forte Michelangelo, storica fortezza che protegge il porto. Un’esperienza, che unisce lo spettacolo dal vivo alle numerose attività culturali che la città offre. La piazza sul mare, a due passi dalla stazione e dall’ingresso del porto, è pronta ad accogliere turisti e abitanti e a diventare il punto d'incontro tra le bellezze naturali e architettoniche della zona, come le Terme Taurine, Terme della Ficoncella e, oltre al Forte Michelangelo, la Cattedrale di San Francesco o la Torre del Lazzaretto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA