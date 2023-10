CIVITAVECCHIA – Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno e anche il museo di Civitavecchia si tinge di rosa. L’appuntamento è per venerdì 27 ottobre alle 17 per una visita guidata gratuita al Museo Archeologico Nazionale in collaborazione con Andos, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno.

La direttrice Lara Anniboletti guiderà la visita "L'Arte della Cura, Curare con l'Arte". Sarà l'occasione per guardare il Museo da un altro punto di vista: quello di un luogo capace di migliorare la salute, grazie all'impatto positivo che arte e bellezza hanno sul benessere psico-fisico della persona.

Durante la visita ci saranno alcuni intermezzi musicali a cura dei maestri Tiziano Leonardi e Marco Manovelli.