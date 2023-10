CIVITAVECCHIA – Una sinergia istituzionale che si concretizza in fondi a pioggia per la città di Civitavecchia. In particolare è il settore Cultura del comune di Civitavecchia a beneficiare di una serie di finanziamenti, questa volta retroattivi, per iniziative come il Summer Festival ed il festival degli Artisti di Strada che, la scorsa estate, hanno portato in città migliaia di persone.

Un rimborso su quanto già messo in campo dal Comune, molto importante anche in ottica futura, e che conferma l’attenzione degli enti sovracomunali su Civitavecchia. In particolare si tratta di 70mila euro da Città metropolitana per il Civitavecchia Summer Festival e 20mila euro dalla Regione per gli Artisti di Strada. «Dopo il Covid abbiamo voluto investire molto sulla cultura – ha spiegato l’assessore Galizia – con una buona programmazione, che è quella che poi ci ha premiati facendoci vincere i bandi grazie al prezioso lavoro degli uffici, contiamo di andare a ridurre poi le uscite del Comune». In questo senso Galizia ha annunciato che, entro la fine del mese, uscirà il bando per l’organizzazione, per due anni questa volta, proprio del Summer Festival «che, insieme al Festival degli artisti di strada – ha aggiunto – rappresentano le punte di diamante della nostra estate». «La progettualità del Comune è stata apprezzata – ha confermato la consigliera regionale Emanuela Mari – dopo Sport in piazza questo è il secondo contributo da parte della Regione, che rappresenta l’ennesimo segnale del presidente Rocca nei confronti di questa città. La sinergia istituzionale è fondamentale: le possibilità per attingere ad altri finanziamenti ci sono». E l’impegno è massimo, in questo senso, come sottolineato dal consigliere metropolitano Antonio Giammusso che, insieme al collega Giancarlo Frascarelli, ha lavorato per far sì che arrivassero diversi fondi. «Oggi parliamo del 70mila euro di rimborso per il Summer festival – ha spiegato – ma ci sono altri 50mila euro per la pulizia dei fondali: Civitavecchia è il Comune che ha intercettato più finanziamenti. A dicembre poi entrerà nella fase operativa l’altro finanziamento da oltre un milione di euro per la “Foresta Urbana”: si tratta della piantumazione 12mila nuovi alberi e piante su si ettari tra la zona della discarica e Campo dell’Oro. L’impegno c’è e proseguirà anche nei prossimi anni». Particolarmente soddisfatto anche il sindaco Ernesto Tedesco, il quale ha ribadito come «i successi di oggi sono frutto sì di programmazione, ma anche dell’impegno garantito dalla presenza in Area metropolitana e Regione di persone valide, che conoscono il territorio».

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Ernesto tedesco, dall’assessore alla Cultura, Simona Galizia, dalla consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari e da quello della Città Metropolitana della Lega, Antonio Giammusso. “Siamo molto contenti di questi finanziamenti retroattivi che sono arrivati – spiega l’assessore Galizia – perché rimborsano quanto i nostri progetti più importanti dell’estate: il Civitavecchia Summer Festival e il festival degli Artisti di Strada. Siamo convinti che fare un investimento iniziale, nella cultura così come in altri ambiti, porti poi ad una diminuzione della spesa”.

Proprio con questo obiettivo, gli uffici di Palazzo del Pinci sono al lavoro per stilare un bando, che uscirà a fine ottobre, per la concessione biennale del Civitavecchia Summer Festival, in modo da poter programmare meglio l’evento.

“È il secondo finanziamento della Regione per Civitavecchia – afferma la consigliera Mari – da parte della nuova Giunta, dopo quello per Sport in Piazza. Sottolinea ancora una volta l’attenzione che la nuovo guida della Pisana ha nei confronti della nostra città”.

Dello stesso avviso, il consigliere di Città Metropolitana, Antonio Giammusso. “I 70.000 euro in arrivo, non sono gli unici fondi. C’è un progetto per lo Stadio del Nuoto in itinere e un altro per la forestazione di alcune aree della città, che prevede la piantumazione di 12.000 alberi”.

Chiusura della conferenza per il sindaco Ernesto Tedesco. “Questa amministrazione non ha mai anticipato progetti mirabolanti, ma parlato solamente a cose fatte. È importante per noi accedere a questi finanziamenti grazie al lavoro della consigliera regionale Mari e dei consiglieri metropolitana Giammusso e Frascarelli.