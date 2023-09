VASANELLO – Cresce l’attesa, a Vasanello, per l’importante appuntamento con la “Festa della Luce e delle Lanterne” che si terrà sabato 30 settembre.

All’ombra del suggestivo torrione del castello Orsini, si rinnoverà l’atmosfera fatata di un percorso illuminato da oltre 1500 lanterne , in grado di creare un’ imperdibile coreografia dai mille colori.

Sarà una festa di luci, colori e valorizzazione dei prodotti locali, in un suggestivo itinerario che si snoderà in tutto il centro storico, a partire da via Roma, con musica live, stand di artigianato e banchi di degustazione, artisti di strada con performance estemporanee ad animare ogni scorcio ed ogni piazzetta. La magia dell’evento inizierà a partire dalle 19, quando l’intero percorso si illuminerà creando mirabolanti giochi di luce: da piazza Vittorio Veneto a piazza San Salvatore, fino a piazza dell’Ortaccio, piazza dell’Orologio e piazza Padella. «La Festa delle Luci e delle Lanterne – spiega il sindaco Igino Vestri – è realizzata con la preziosa collaborazione e la concessione di contributi da parte dell’ufficio di presidenza del consiglio regionale del Lazio». «L’obiettivo - aggiunge il primo cittadino di Vasanello - è quello di promuovere e valorizzare, attraverso gli spettacoli visivi ed i diversi linguaggi dell’arte, le tradizioni locali ed i prodotti tipici del territorio, oltre che l’artigianato, nel solco di un progetto portato avanti sin dall’inizio della nostra amministrazione che vede in Vasanello e in tutta la Tuscia la creazione di nuovi flussi turistici orientati alla scoperta di percorsi alternativi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA