Una giornata di sport, benessere, solidarietà e divertimento in natura, dedicata a tutte le famiglie. Questo è "Corri in Fattoria", l'evento in programma a Viterbo domenica prossima al Parco Agricolo Urbano della Fattoria di Alice in Strada Tuscanese. L'evento è organizzato dalle cooperative sociali Fattorie Solidali e Alicenova in collaborazione con AsdViterbo Runners & Walkers.

Alle ore 9 nel parco è previsto il raduno dei partecipanti alla camminata di circa 8 km con circuito all'interno dell'azienda agraria dell'Università degli Studi della Tuscia, con partenza alle ore 9.15. Al rientro in fattoria, intorno alle 11, ecco un percorso gymkana per adulti e bambini, seguito alle 13 dal pranzo nell'area pic-nic, con sacchetto fornito dalla Fattoria di Alice, compreso nella quota di partecipazione. Al pomeriggio fino alle 16.00 relax e gioco libero nel giardino sensoriale.

Una parte dell'incasso dell’evento sarà devoluto al progetto "Una joelette per la Tuscia" per finanziare l'acquisto di una joelette, vale a dire una bike attrezzata per il trasporto di persone con diverse abilità motorie su terreni sconnessi e poco agevoli.

La partecipazione alla camminata non è obbligatoria e si può scegliere di partecipare all'evento anche a partire dalle ore 11. La quota è di 22 euro per adulti, ridotta a 12 euro per bambini fino a 12 anni e gratuita per bambini da 0 a 6 anni. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 335.8425703 (Barbara) o consultare la pagina facebook.com/alicefattoriesolidali.

