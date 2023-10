CIVITA CASTELLANA - « Si è conclusa domenica scorsa la Festa dei Ludi Borgiani, un’iniziativa che ricorda le nostre radici, le nostre abitudini, la nostra identità. Si tratta di un evento che vogliamo far crescere, una serie di appuntamenti tra sfilate, cortei, esibizioni, giochi, spettacoli, taverne caratterizzati da un coinvolgimento attivo di tutta la comunità». E’ il commento dell’assessore allo Spettacolo, Simonetta Coletta. «Quest’anno abbiamo dovuto rimandare l’evento da maggio a settembre causa maltempo e purtroppo a ridosso delle feste patronali, non avendo altre opzioni per motivi organizzativi – aggiunge Coletta -. Sarà mia intenzione riproporre nel 2024 questa iniziativa nel mese di maggio, in modo da poter dare la giusta visibilità a tutti gli eventi in programma». «Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e che si sono prodigati per la riuscita dei Ludi Borgiani 2023, ringrazio di cuore tutti i cittadini – dice ancora Coletta -, gli arcieri delle 4 porte, i giocatori del gioco dell’Oca, l’associazione Borgiana, la polizia locale, la protezione civile, i figuranti del corteo storico, i musici di Civita Castellana, gli sbandieratori di Arezzo, il corteo di Castel Sant’Elia, il corteo di Nepi, il corteo di Bassano Romano, i signori Cristiana e Pietro Pistola, la signora Franca Pelinga, il signor Emiliano De Rinaldis, il signor Piero Belei, il signor. Augusto Ciarrocchi, tutte le persone che hanno lavorato nelle taverne e nelle locande, i focolieri di Soriano nel Cimino, i tamburini e chiarime di trinità di Soriano nel Cimino, gli sbandieratori di Calvi dell’Umbria, la Sig.ra Fabiana Poleggi, l’associazione Cavalieri delle Forre e della Via Amerina ed il signor Gabriele Magno emozioni di fuoco». «Inoltre un grazie al sindaco, alla giunta, ai consiglieri e a tutta l’amministrazione comunale – conclude – con i quali tutti insieme abbiamo lavorato alla realizzazione dell’evento».