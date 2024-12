CIVITAVECCHIA – Il centro polivalente Anna Magnani Aps, in collaborazione con l'associazione culturale "Il Serapeo", in occasione del 50° anniversario dalla morte dell’attrice Anna Magnani presenta lo spettacolo multimediale" Io Anna Magnani". Un momento per ricordare una delle più grandi attrici italiane, con letture, spezzoni di film e ricordi. L’appuntamento è per le 18.30 presso il centro di via Bernardini, in zona Faro. L’ingresso è libero e gratuito.