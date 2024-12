BAGNOREGIO – A Civita luogo del pensare 2024 Nada, Ornella Muti, Claudio Cecchetto, Walter Veltroni, Alessandro Cassieri, Andrea Frediani, Danilo Rea, Giulio Leoni, padre Pietro Maranesi e Massimo Bisotti. All’interno del festival anche la premiazione del premio internazionale Books for peace, con una serata dal titolo La bellezza come strumento di educazione alla pace; con protagonisti i premiati di quest’anno: i giornalisti Gianfranco Vestuto, Pierfrancesco Pensosi e Paola Donnini.

«Anche quest’anno attraverso Civita luogo del pensare andiamo a ritagliarci un momento d’incontro tra il nostro territorio e artisti, intellettuali, giornalisti e scrittori che vengono a raccontarsi e a condividere le proprie competenze ed esperienze di vita – così il sindaco di Bagnoregio Luca Profili -. Ogni appuntamento ci permetterà di rendere più interessante l’estate bagnorese e ci aiuterà nella promozione del borgo di Civita attraverso la cultura». «Dopo i buoni risultati delle precedenti edizioni abbiamo ideato un cartellone che ci permette di raccontare grandi successi come quelli di Cecchetto, Muti e Nada che hanno fatto la storia del nostro Paese. Uno spazio particolare l’abbiamo dedicato al giornalismo e agli autori, grazie alla collaborazione con Rai Libri e quest’anno ospiteremo anche un premio internazionale legato alla promozione della pace». Queste le parole dell’amministratore unico di Casa Civita Francesco Bigiotti. Questa quinta edizione del festival prevede: il 22 luglio incontro talk con Nada, una serata in cui la cantante che ha fatto la storia della musica italiana si racconta al pubblico; il 23 luglio Ornella Muti porta in scena il suo spettacolo Racconti di cinema; il 30 luglio Claudio Cecchetto ci conduce in un viaggio nella sua carriera ma anche nella storia della musica e della radio italiana; il 31 luglio Walter Veltroni presenta il suo ultimo libro La condanna; il 26 agosto Alessandro Cassieri presenta il suo libro Tra Russia e Ucraina; il 28 agosto protagonista la grande musica con il concerto jazz di Danilo Rea; il 29 agosto Giulio Leoni presenta il libro Mameli; il 30 agosto padre Pietro Maranesi parla di San Bonaventura Da maestro a ministro; il 31 agosto Andrea Frediani presenta Tempesta su Mussolini; il 6 settembre Massimo Bisotti parla del nuovo libro che sta scrivendo Le presenze assenti. Come allontanarsi dal proprio punto felice.

Gli appuntamenti del 22, 23, 30, 31 luglio e 28 agosto avranno inizio alle 21,30 e si svolgeranno al Belvedere di Civita. Gli appuntamenti del 26, 29, 30, 31 agosto e 6 settembre avranno inizio alle 21,30 e si svolgeranno all’auditorium Taborra di Bagnoregio.

La sera del 7 settembre è invece prevista la serata di premiazione del premio internazionale ‘Books for peace’, con inizio alle 18,30 all’auditorium Taborra di Bagnoregio.

Civita luogo del pensare è un format ideato nel 2020. La manifestazione ha luogo ogni anno nel periodo estivo. Tante le personalità che hanno reso omaggio con la loro presenza all’evento. Nel 2023 Gennaro Matino, Marco Rossi Doria, Eraldo Affinati, Rosanna Scopelliti, Nicola Gratteri, Walter Veltroni, Franco Arminio, Salvo Noè, Pif. Nel 2022 Iskra Menarini, Pietro Grasso, Ilaria Grillini, Marilena Fonti, Orchestra Lunata, Dario Vassallo, Stefano Massini, Umberto Galimberti, Nino Frassica. Nel 2021 Giulio Ferroni, Antonio Polito, Dodi Battaglia, Francesco Moser, Claudio Colaiacomo, Mirko Zilahy, Costantino D’Orazio, Walter Veltroni, Paolo Crepet, Brunello Cucinelli, Emilio Solfrizzi, Debora Caprioglio, Ezio Mauro. Nel 2020 Osvaldo Bevilacqua, Valentina Bisti, Mario Brunello, Stefano Angeli, Paolo Crepet.

