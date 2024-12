CIVITAVECCHIA – La data zero del tour di Gabriele Cirilli, "Cirilli & Family", ha portato una ventata di allegria e calore ieri sera al teatro Traiano. Per due ore, il comico abruzzese ha coinvolto il pubblico con un’esplosione di risate, applausi e cori ritmati sulle musiche di scena, affiancato da sei giovani e talentuosi attori de La Factory, la sua scuola di teatro. La musica, elemento portante dello spettacolo, è stata firmata dal celebre tenore Gianluca Terranova, già noto ai civitavecchiesi per i suoi memorabili concerti di Capodanno organizzati dalla Fondazione Cariciv. Terranova, presente in sala, ha regalato un ulteriore tocco di magia alla serata. Sul palco, Cirilli ha esplorato con ironia e tenerezza la quotidianità delle famiglie italiane. Il pubblico si è ritrovato in situazioni esilaranti: dalle discussioni tra coniugi ai litigi sui compiti domestici, passando per i classici rimproveri ai figli incollati allo smartphone e alla spesa al supermercato, croce e delizia dei mariti. Con un crescendo di risate, l’attore ha saputo alternare momenti di leggerezza a parentesi intime, come l’omaggio alla moglie, con cui condivide 40 anni di vita. Tra battute e fotografie proiettate sullo sfondo, Cirilli ha trasmesso un messaggio profondo: la bellezza dello stupore e la forza dell’amore condiviso. Risate a non finire nel finale e coinvolgimento nei brani cantati insieme con il repertorio di "Tale e Quale Show", in cui Cirilli ha riproposto le sue imitazioni più celebri: da Al Bano e Romina a Orietta Berti e i Ricchi e Poveri. A completare lo show, il ringraziamento speciale a Carlo Conti, supervisore artistico del progetto. Sipario e applausi per una data zero che conferma Cirilli, ancora una volta, come un artista in grado di far ridere e riflettere, trasformando in questo gli spettatori in parte integrante di una grande “famiglia”.

