Il Cinematografo” del teatro San Leonardo inaugura il nuovo ciclo di proiezioni in sala del mese di novembre.

Questo mese si inaugura un nuovo capitolo, quello de “I Visionari”, con 4 pellicole che hanno segnato la storia dell'arte del cinema: martedì 7 novembre alle 21, “Viale del Tramonto”, capolavoro di Billy Wilder (1950), con la formidabile interpretazione di Gloria Swanson; martedì 14 novembre alle 21.00, “Vertigo- La donna che visse due volte”, di Alfred Hitchcock (1958); martedì 21 novembre alle 21, “Melancholia”, di Lars Von Trier (2011); martedì 28 novembre alle 21, “Il labirinto del fauno”, di Guillermo del Toro (2006).

Realtà e illusione, verità e mistero, fortuna e predestinazione, con il ciclo de “I Visionari” il pubblico avrà modo di assistere a un sorprendente gioco di intrecci narrativi e visioni a occhi aperti, tutto questo lasciandosi trasportare dalla suggestiva magia della sala del Teatro. Il ciclo de “I Visionari” viene inaugurato martedì 7 novembre alle 21.00 con la proiezione di “Viale del tramonto”, una pellicola del 1950 di Billy Wilder con William Holden, Gloria Swanson e Erich von Stroheim.

Il film narra della vita di Norma Desmond, ex diva del cinema muto, che decide, suo malgrado, di ritirarsi dalla scena, continuando a vivere in solitudine. Gli intrecci narrativi, però, offrono uno spaccato a dir poco sorprendente che solo la magistrale camera di Billy Wilder ha saputo restituire al pubblico con un linguaggio profondo, ma anche ironico e pungente. "A noi non occorrevano dialoghi, bastava il volto. E dove... dove sono oggi i volti di un tempo? Questi idioti produttori, questi imbecilli! Ma dove hanno gli occhi? Hanno dimenticato come deve essere una diva?", sono le parole di Norma, che scoprirà se stessa, riavvolgendo il nastro del tempo in un rocambolesco gioco di visioni e di ricordi.

Al termine della proiezione, il pubblico presente in sala si renderà protagonista e fruitore di un dibattito atto a fare emergere gli aspetti emotivi, artistici e culturali che il film è riuscito a comunicare e mettere in luce, secondo gusti e sensibilità eterogenei.

“Il Teatro San Leonardo accoglie un richiamo necessario, quello di un pubblico che ama l'Arte del Cinema e che ne avverte la mancanza entro una dimensione cittadina.

L'intenzione de “Il Cinematografo” non si pone nella volontà di sostituirsi alle sale di proiezione del territorio, bensì di proporre una programmazione atta a favorire il flusso di trasmissione culturale di un'arte che in alcun modo deve perdersi e/o venir dimenticata, quella del Cinema”. Costo del biglietto: 5 euro; per acquistare il biglietto: botteghino del Teatro San Leonardo Via Cavour, 9 - Viterbo (dal lunedì al venerdì 12 - 20 sabato e domenica dalle 15 - 20; Underground via della Palazzina, 1 - Viterbo;

Online: https://www.archeoares.it/eventi/

