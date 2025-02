CERVETERI - A 461 dalla sua nascita, Cerveteri grazie al gruppo Astrofili Palidoro e al gruppo archeologico romano, omaggia Galileo Galilei. A partire dalle 18.30 di oggi, in sala Ruspoli, si farà un salto indietro nella storia di oltre 400 anni per ripercorrere la storia di uno dei più grandi personaggi italiani nel mondo. «Un evento di grande spessore che siamo onorati che il Gruppo Astrofili e il Gruppo Archeologico Romano, due realtà associative estremamente attive in tante iniziative di divulgazione nel territorio, abbiano scelto di organizzare proprio a Cerveteri – ha detto l'assessore alla Cultura, Francesca Cennerilli - un appuntamento al quale invito tutta la cittadinanza ed in particolar modo i giovani a partecipare: sarà occasione non soltanto per approfondire la conoscenza di un simbolo italiano nel mondo, ma anche per poter vedere con l’attrezzatura professionale del Gruppo Astrofili la meraviglia del cielo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA