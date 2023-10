Al via CerAmica, l'iniziativa in programma in alcune vie del centro storico con laboratori, esposizioni e mercatini domani e domenica, dalle ore 10,30 alle ore 18,30, nell'ambito della quattordicesima edizione di Cioccotuscia.

Numerose le attività in programma durante la due giorni organizzata da Cna Viterbo e Civitavecchia in collaborazione con il Comune di Viterbo, Promotuscia e Cioccotuscia. Per l'occasione, lo Spazio Pensilina (Sacrario, piazza Martiri d'Ungheria) ospiterà laboratori didattici a tema ceramica per adulti e bambini. Sotto i portici di Palazzo dei Priori si terrà la mostra dedicata alla ceramica artistica della Tuscia, con le opere delle ceramiste e dei ceramisti Cinzia Chiulli - Percorsi Artistici (Viterbo), Claudia Di Mario - Atelier Immaginar(io) (Viterbo), Daniela Lai - Bottega d’Arte (Viterbo), Daniela Lombardo - Creazioni Daniela (Viterbo), Elena Urbani- Ceramiche Lab 33 (Viterbo), Eleonora Chiacchella - Fornace Cotto Antico (Acquapendente), Marco Bocchio (Tarquinia), Stefano Todini – Todini Sculture snc (Tarquinia). In via Saffi e piazza Fani sarà allestito un mercatino artigianale con stand di artigiani e artisti provenienti da Viterbo e da tutto il Lazio che si alterneranno per far conoscere i segreti dei loro mestieri con dimostrazioni gratuite e la realizzazione di un'opera collettiva che coinvolgerà i visitatori interessati. Il programma è stato presentato lo scorso 4 ottobre al foyer del Teatro Unione dall'assessore allo Sviluppo economico locale e turismo Silvio Franco, dal vice segretario Cna Viterbo e Civitavecchia Attilio Lupidi, Andrea Sorrenti, direttore Cioccotuscia e Manila Olimpieri per Promotuscia.