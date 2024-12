CANEPINA - «Le Giornate della castagna, giunte alla 42esima edizione, sono una delle manifestazioni più longeve e attese della Tuscia, nella quale celebriamo il principale prodotto dell’agricoltura del nostro paese e le sue tipicità culturali e gastronomiche. Insieme alla Pro loco e alle altre realtà coinvolte, abbiamo lavorato a lungo all’organizzazione di questa festa che, nel corso degli anni, è stata capace di attirare un pubblico sempre più numeroso grazie alla quantità e alla qualità delle iniziative proposte, mettendo in luce l’anima più autentica e calorosa della comunità locale». Così il sindaco Aldo Maria Moneta commenta l’avvio delle Giornate della Castagna 2024, la manifestazione autunnale che animerà i prossimi tre fine settimana di ottobre (12-13, 19-20, 26-27), con un’appendice per Halloween e Ognissanti. In programma numerosi appuntamenti folcloristici, musicali, culturali e di svago, tra cui anche mostre d’arte, mercatini ed esibizioni di sbandieratori e cortei storici, oltre all’apertura delle caratteristiche cantine in cui gustare i piatti tipici della tradizione culinaria del paese cimino, in particolare i maccaroni, noti anche come fieno, e i ceciliani, già protagonisti di affollate sagre estive. Il tutto accompagnato dall’immancabile distribuzione gratuita di caldarroste tutte le domeniche. Le Giornate della castagna 2024 sono state precedute, lo scorso 4 ottobre, dalla consueta anteprima della cena di solidarietà di Viterbo con Amore, a cura del Comitato festeggiamenti Santa Corona. «Per noi è sempre un onore – aggiunge Moneta – dare il via alla manifestazione con questa importante serata che rinnova ogni anno l’amicizia e il legame con l’associazione. Tutta la comunità di Canepina non vuole mancare nel dare il proprio aiuto alle persone che hanno bisogno. Ora la nostra festa entra nel vivo con il suo ricco programma: siete tutti invitati a trascorrere piacevoli fine settimana tra divertimento, socialità e buona cucina, scoprendo le bellezze del nostro paese e del territorio che lo circonda». Tra gli appuntamenti del primo weekend, sabato 12 ottobre alle 14,30 e alle 18 la sfilata del Corteo Storico Città di Gallese accompagnato dal gruppo Sbandieratrici e Musici Città di Viterbo, con spettacolo finale in Piazza Garibaldi, mentre alle 16 in località Casalino si inaugura la mostra fotografica “Caèttero e bbombe…” dedicata ai ricordi del bombardamento su Canepina del 1944. Alle 22 concerti di Simone Sartini in Piazzale Caduti e Dispersi e del Trio d’Autore in Via XX Settembre. Domenica 13 settembre alle 12 benedizione del Palio in Piazza Garibaldi e sfilata degli Sbandieratori di Orvieto e alle 15 inaugurazione ufficiale delle Giornate della Castagna e della ventesima edizione del percorso enogastronomico “Strada dei Sapori”. Partecipa anche il Corteo Storico dell’associazione Borgiana con i Musici del Duca Valentino. Dalle 17 musica e balli in Piazza Garibaldi con Ivan Pagani Band. Nei successivi fine settimana, da sottolineare domenica 20 ottobre il 32esimo Palio degli Asini e la sfilata della Fanfara dei Bersaglieri in congedo Città di Viterbo, domenica 27 il Palio delle Botti, gara folcloristica tra le cantine di Canepina e il primo novembre l’esibizione degli Sbandieratori e Musici della Nobile Contrada Trinità di Soriano nel Cimino.

Le cantine saranno aperte il sabato a cena e la domenica sia a pranzo che a cena. I contatti per prenotare il proprio posto sono disponibili sul sito www.prolococanepina.org, dove si può consultare inoltre il programma completo delle Giornate della Castagna 2024.

©RIPRODUZIONE RISERVATA