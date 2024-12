CIVITAVECCHIA – C’è, anche un pizzico di Civitavecchia alla diciannovesima edizione di “Ballando con le stelle”, la trasmissione della Rai condotta da Milly Carlucci che apre le danze stasera.

Tra i concorrenti in gara, infatti, accompagnati dalla maestra Rebecca Gabrielli, i Cugini di Campagna, con il musicista civitavecchiese Tiziano Leonardi pronti a sfidare la altre coppie, insieme agli altri Cugini, (che gareggeranno come un unico concorrente) a suon di passi di danza e coreografie accattivanti. «Votateci e aiutateci a ballare verso la vittoria! Ogni singolo voto può fare la differenza, e noi contiamo sul vostro supporto» hanno scritto sulla loro pagina social. E di sicuro Civitavecchia farà il tifo per Tiziano e tutti i Cugini di Campagna.

©RIPRODUZIONE RISERVATA