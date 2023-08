S. MARINELLA - Grande folla alla conferenza su Castrum Novum, la città ritrovata. Storia e archeologia di una colonia romana. Illustrati i risultati delle ultime ricerche con lo scavo del teatro del quale è stata proiettata l'interessante ricostruzione in 3D da poco realizzata. Tante le domande da parte del pubblico. “Una bellissima serata nel nostro castello di Santa Severa – dice Flavio Enei - all'insegna della cultura e della divulgazione scientifica. Grazie ai tanti cittadini che sono intervenuti alla conferenza, all'amministratore comunale del sindaco Tidei, che ha espropriato il terreno privato consentendo al Museo Civico di scavare il teatro, ai ricercatori boemi e finlandesi che collaborano alla ricerca insieme ai numerosi volontari del Gatc che tutto l'anno mantengono il sito pulito e visitabile. Grazie a Stefano Carrano per le riprese per YouTube e a Simona per le belle foto”.