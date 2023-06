CAPRAROLA - Nei giorni 10, 11, 12 e 13 giugno a Caprarola si festeggia un Santo caro a tutta la comunità che lo onora ormai da secoli: sant’Antonio da Padova.

Tra le varie manifestazioni di festa che si svolgeranno ad opera del comitato di sant’Antonio c’è la ” Tradizionale processione degli uomini” processione unica in tutta la provincia a cui partecipano soli uomini in numero davvero straordinario.

Ogni anno la via principale di Caprarola “lo deritto” viene animata da file di uomini che portano una candela in mano in onore del santo che a volte occupa tutta la via dal Palazzo Farnese fino a piazza San Marco.

Inoltre si svolgono iniziative per i ragazzi con giochi e animazioni, spettacoli di arte varia. Quest’anno spicca particolarmente un concerto, finanziato dall’amministrazione comunale di Caprarola, delle corali di Caprarola, Bomarzo, Anguillara, Bassano Romano e Manziana accompagnate da una numerosissima orchestra. Eseguiranno brani del maestro Ennio Morricone.

I ragazzi della scuola comunale di musica di Caprarola avranno la possibilità di esibirsi la domenica sera, come anche le scuole di ballo Planet gym di Caprarola e la palestra Adc di Fabrica di Roma avranno il loro spazio nella serata conclusiva del martedì 13 giugno.