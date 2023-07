MARTA– Tradizione, location stupenda, ottimo vino e musica d’eccezione. Questi gli ingredienti vincenti di una riuscitissima festa, quella di “Cannaiola in borgo” edizione 2023.

Tre serate, da venerdì a domenica, in cui la pro loco di Marta si è distinta per il grande lavoro svolto e le semplici idee tutte ben riuscite vista la grande affluenza. In effetti cenare sullo splendido belvedere ai piedi della torre, ascoltare musica di qualità con i migliori artisti locali e bere ottima Cannaiola a chi non piacerebbe. «Un percorso enogastronomico culturale tra gli scorci del borgo medievale, in cui i tanti visitatori hanno potuto degustare i migliori vini della tuscia accompagnati dalla storia e dalle tradizioni martane. Dalla mostra in omaggio al maestro Alberto Morucci a quella del pittore Stefano Cacciaconti, alla mostra itinerante incentrata sulla tradizione per eccellenza la festa della Modonna del Monte», spiegano dalla Pro loco. «Grande l’impegno e il volontariato che svolgono i ragazzi di questa pro loco, che non si fermano mai e per i weekend in arrivo vi aspettano a Marta con l’evento Marta in music. Una kermesse musicale che vedrà quattro speciali cover band esibirsi nelle quattro serate. Il tutto arricchito con street food e una location sempre invidiabile, quella del lungolago di Marta», conclude la Pro loco.