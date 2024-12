CANEPINA - E’ in programma sabato 1° giugno, in piazza Garibaldi, la quinta edizione di “Canepina’s got Talent”, evento organizzato da un’associazione nata proprio per la realizzazione di questo spettacolo, in collaborazione con la band musicale “La nuova combinazione 4.0”

In seguito al successo delle prime quattro edizioni, anche quest’anno si sfideranno sul palco diversi cantanti della provincia viterbese. Una serata in cui non mancheranno ospiti a sorpresa e altri momenti di divertimento.

Dopo aver preso spunto dal celebre format di Italia’s got talent, un gruppo di amici ha deciso di riproporre questo format in una realtà locale: Canepina. La peculiarità di questo spettacolo resta l’esibizione live di tutti i concorrenti accompagnati dalla band “La nuova combinazione 4.0”.

Presenteranno la serata Stefano Fapperdue in arte Stefanclod e Mariolina Masullo vincitrice dell’ultima edizione. A giudicare i concorrenti sarà presente una giuria di professionisti dello spettacolo, presieduta da Augusto Palozzi.

Dalla prima edizione gli organizzatori hanno sempre supportato Agop, promuovendo durante lo show una raccolta fondi che aiuterà l’associazione nei suoi scopi benefici. Per ulteriori informazioni è attiva la pagina Facebook “Canepina’s got Talent”.

