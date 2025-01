CIVITAVECCHIA – Un appuntamento per augurare buon anno alla città, a suon di musica. È quello in programma domani pomeriggio alla sala Giovanni Paolo II, in Cattedrale, con ingresso da via Guglielmotti.

La banda comunale Amilcare Ponchielli diretta dal maestro Dario Feoli proporrà un ricco e variegato repertorio, con un “Concerto del nuovo anno” pronto a stupire ed emozionare.

L’appuntamento è alle 18.15 con ingresso libero.