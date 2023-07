BOLSENA – Una visita guidata serale alla scoperta del centro storico e del territorio, dalla Rocca Monaldeschi alla via Francigena, per arrivare infine alla festa del rione San Giovanni e degustare prodotti tipici locali.

È “Bolsena in notturna” l’iniziativa promossa dalla Pro loco Bolsena con il patrocinio del Comune di Bolsena, in programma sabato 5 agosto, con ritrovo alle 18,30 a piazza Giacomo Matteotti.

“La guida turistica Paolo Bellini accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei luoghi più belli della cittadina, raccontandone la storia – affermano dalla Pro loco Bolsena –: dall’imponente rocca edificata a più riprese tra l’XI e il XIV secolo dalla famiglia dei Monaldeschi alla strada percorsa dai pellegrini per raggiungere Roma, fino al rione San Giovanni addobbato a festa per la sagra del quartiere, espressione di tradizioni ancora ben vive nella comunità bolsenese”.

Per la visita guidata, che comprende l’ingresso alla Rocca Monaldeschi, sono richiesti un abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica o da trekking e una luce frontale per la visione notturna. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a ufficioturistico@comune.bolsena.vt.it o chiamare lo 0761 799923.

