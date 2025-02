CIVITAVECCHIA – Dieci anni, ed è come fosse sempre la prima volta. Per le emozioni, la tensione, la bellezza e l’atmosfera che si respira al Festival di Sanremo che, per la decima volta appunto, vedrà la violinista civitavecchiese Maria Letizia Beneduce nella prima fila dell’Orchestra. «Sarà un festival bellissimo» ha assicurato dopo un mese di prove, tra Roma e Sanremo. Ormai tutto è pronto: i riflettori si accenderanno questa sera con la prima delle cinque serate del Festival.