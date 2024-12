RONCIGLIONE - La banda cittadina “Alceo Cantiani” di Ronciglione, diretta dal maestro Fernando De Santis, è da poco tornata dalla trasferta a Riva del Garda, dove si è recata per partecipare al Concorso Internazionale “Flicorno d’oro”, il più difficile e importante concorso in Europa e fra i più prestigiosi al mondo per l’altissima qualità delle Bande selezionate che rappresentano l’eccellenza delle formazioni Bandistiche Europee.

Sessanta le bande ammesse provenienti da vari Paesi europei (Austria, Svizzera, Germania, Italia, Spagna, Croazia, Lituania) suddivise in categorie.

La “Alceo Cantiani”, che è stata ammessa a concorrere nella prima categoria, ha ottenuto un più che lusinghiero risultato piazzandosi all’ottavo posto con un punteggio di 85.67/100.

Un risultato prestigioso e che consacra la banda cittadina di Ronciglione nel gotha delle bande europee e che apre nuove ed interessanti prospettive per il futuro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA