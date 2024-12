CIVITAVECCHIA – La Compagnia Teatrale “Avanzi di Scena” di Civitavecchia trionfa al “Liverpool International Theatre Festival” che si è svolto questo week end nell’omonima città del Canada.

In particolare, la compagnia teatrale ha fatto incetta di premi all’interno di uno dei più prestigiosi festival teatrali internazionali, stupendo la giuria con lo spettacolo "The Last Lie of Pinocchio", per la regia di Francesco Angeloni e le coreografie di Laura Farina, ottenendo riconoscimenti di altissimo livello.

La giuria ha infatti assegnato alla compagnia il premio per la "Best Visual Presentation", grazie ad un allestimento scenico innovativo che ha combinato in modo unico scenografia e coreografie, regalando al pubblico un'esperienza visiva di grande impatto. Le scelte artistiche del regista Francesco Angeloni e della coreografa Laura Farina hanno creato un'atmosfera che ha dato nuova vita alla classica favola di Pinocchio, esplorando temi complessi come la menzogna e la redenzione, con una forte componente visiva.

Oltre al premio per la presentazione scenica, un riconoscimento speciale è andato all'attore Andrea Guerini, che ha vinto il premio come miglior attore non protagonista per la sua intensa interpretazione di Lucignolo.

"La vittoria è un traguardo incredibile per tutti noi," ha dichiarato il regista Francesco Angeloni. "Questo progetto è nato dalla volontà di reinterpretare una storia che tutti conosciamo, ma con uno sguardo diverso, più riflessivo. Vedere che il nostro lavoro è stato apprezzato a livello internazionale è una soddisfazione enorme."

Menzione speciale della giuria per il giovanissimo Flavio Angeloni, che a soli dieci anni ha interpretato magistralmente la figura di Pinocchio in infanzia.

Gli attori che si sono alternati sul palcoscenico sono stati: Laura Farina, Eleonora Piermarocchi, Andrea Guerini, Sergio Cecchetti, Chiara Barbera, Daniele Barbera e Flavio Angeloni.

Dopo il successo al Liverpool International Theatre Festival, la compagnia Avanzi di Scena continuerà il suo percorso artistico, con l'auspicio di portare “The Last Lie of Pinocchio” anche su altri prestigiosi palcoscenici, nazionali ed internazionali.