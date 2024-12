CIVITA CASTELLANA - Il Portale d’arte è lieto di presentarsi inaugurando una rassegna permanente di artisti ed artigiani locali e non, riunitesi con l’intento di rappresentare l’aspetto creativo, artigianale ed artistico del territorio di Civita Castellana. Ed «onorare e proseguire questi aspetti che la nostra cara Civita ha sempre ospitato e coltivato», sottolineano in una nota. Grazie alla partecipazione e al sostegno del Comune di Civita Castellana è stato possibile dare inizio a questo progetto con l’intento di realizzare mostre, eventi culturali e creativi. La prima mostra inizierà sabato 2 marzo e sarà visitabile fino al 17 marzo. «Siete tutti invitati all’inaugurazione che si terrà sabato 2 marzo alle 18 nei locali delle ex Carcerette via Vinciolino 7», fanno sapere dal Portale d’arte. «Vi accoglieremo con le nostre opere, musica dal vivo e aperitivo», conclude la nota.

