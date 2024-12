SORIANO NEL CIMINO - E’ prossima all’apertura presso le Scuderie di Palazzo Chigi Albani di Soriano nel Cimino, la prima delle tre esposizioni, esito dei due workshop, svoltisi presso la GalleriaViva durante i mesi di gennaio e febbraio 2024, con il patrocinio del Ministero della Cultura e dell’Unione Europea.

Il progetto nato dall’idea dell’Associazione Culturale Premio Centro, condiviso da Orpheo Italia, ha visto quattordici artisti provenienti da diversi luoghi italiani, all’opera in due gruppi distinti intorno alle nuove tecnologie utilizzate dal mondo artistico attualmente e coniugate con le tecniche e le modalità classiche dell’arte visiva. E’ stato infatti un lavoro che, partendo dagli ipad, impiegando tutte le immaginazioni creative degli artisti , ha permesso di far nascere quattordici opere che hanno congiunto l’antico al nuovo, il passato al futuro, attraverso un trait d’union che per molti ancora rappresenta un avamposto tecnologico di difficile conquista, soprattutto se si debba doverosamente rispettare la grande tradizione dell’arte classica e contemporanea, così ricca, varia e preziosa. Ciò è avvenuto nel pieno rispetto dell’uso di materiali naturali e con i mezzi elettronici, così da rispettare il meglio della magìa della creazione d’arte e tramandarne l’uso in canoni che ne permettano l’esistenza per la funzione culturale e di esaltazione e preservazione della bellezza, dominio indiscusso delle opere d’arte di ogni epoca. Guidati da Paolo Berti, come curatore e direttore artistico, Davide e Luca Castelmezzano, Giancarlo Chiancone, Stefano Cianti, Ivo Còtani, Marco Crispano, Marco Giacobbe, Lorenzo Gramaccia, Antonio Mango, Antonietta Orsatti, Luiza Pintilie, Piero Pompili, Cristiano Quagliozzi e Giuseppe Rossi da sabato 13 aprile esporranno il frutto di questa straordinaria ed unica esperienza artistica, ponendo le basi de “Le nuove frontiere dell’arte”, così come il titolo dell’evento indica. La Rassegna prevista con temi diversi anche ad Orte e Bolsena, per i prossimi mesi di giugno e luglio, ha permesso alla Galleria Viva di guardare ad orizzonti più vasti e di corrispondere ad un’esigenza sempre più raffinata dei fruitori dell’arte visiva contemporanea, oltre le normali attività espositive in programma, per l’intero periodo estivo. La qualità delle opere che saranno esposte da sabato 13 aprile e fino al 28 del mese, saranno il cardine intorno a cui gireranno altre iniziative in programma, come le giornate dell’arte “Atto unico” in progettazione, per far proseguire questo progetto nel tempo, anche grazie all’ausilio tecnico di Marco Gusman, di Chiara Velocci , di Ciro Celoro e dell’intero staff di Orpheo Group e del Premio Centro. La mostra sarà visitabile, dopo l’inaugurazione , durante gli orari di apertura del Complesso monumentale di Palazzo Chigi Albani . Sarà disponibile un’audio guida come ausilio alla visita, tramite Qrcode.

Si ringrazia il Comune di Soriano nel Cimino e la Sam, per la disponibilità e l’aiuto organizzativo.

