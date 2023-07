LADISPOLI - "Nati per leggere ... al mare" torna e anche con grande successo. Tanti bambini, affezionati amici e nuovi piccoli futuri lettori, hanno riempito la "piazzetta" del Columbia Beach per ascoltare storie sulle emozioni dispettose. Loredana e Maria Pia hanno letto racconti sulla rabbia , la tristezza , la gioia e la paura ...attraverso le parole dei libri anche le emozioni più distanti sono diventate nostre "amiche" e abbiamo capito come gestirle. Per il prossimo appuntamento, giovedì 20 luglio alle 10, evento speciale: Halloween al mare!: sarà una mattinata popolata di streghe, vampiretti e strani mostri che, accompagnati dalla musica del pianoforte di Claudia Simonetti, faranno vivere un'atmosfera di brividi e paura! La partecipazione è libera e gratuita.

©RIPRODUZIONE RISERVATA