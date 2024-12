ALLUMIERE - Dopo il grande successo ottenuto alle Terme di Traiano di Civitavecchia e al Castello di Santa Severa arriva ad Allumiere: “Neapolis”, il bellissimo spettacolo di Gino Saladini e Anthony Caruana. Stasera, a partire dalle 21.30, sul grande palco in piazza della Repubblica andrà in scena una imperdibile opera di teatro canzone che racconta Napoli dal mito della sua fondazione fino ai giorni odierni. Lo spettacolo è un fantasmagorico viaggio tra filmati, canzoni, danza e recitazione.

Ancora una volta l'eclettico ed istrionico medigo, scrittore Gino Saladini e il bravissimo scrittore e musicista Anthony Caruana propongono uno spettacolo sull'ormai consolidata formula del "teatro canzone" con cui hamno ottenuto gramdi successi con gli spettacoli precedenti. Questo loro ultimo lavoro "Neapolis" racconta l'anima di Napoli. Saladini e Caruana, insieme all'eccellente tenore Marco Manovelli e a tantissime eccellenze della musica, permetteranno agli spettatori un viaggio emozionante e divertente tra arte, costume, storia e cultura e di certo coinvolgeranno tutti gli spettatori totalmente. Canzoni, coreografie e recitazione saranno utilizzate con l'intento di divertire e di far pensare. Lo spettacolo sta avendo un grande successo nelle varievrappe della tournee e sta registrando tutti sold out. Gli autori hanno voluto coinvolgere artisti straordinari del nostro territorio per continuare un percorso culturale di impegno a far crescere la cultura nel segno della leggerezza. Sul palco la voce narrante Gino Saladini, il tenore Marco Manovelli, alla chitarra e voce narrante Anthony Caruana;

tastiere e voce Ermanno Pizzardi; al flicorno Gino Fedeli; al basso Massimo Pelo, alle percussioni e voce Fabio Pizzardi; alla batteria Angelo Capuzzimato; al pianoforte: Tiziano Leonardi. Saranno protagonisti anche gli attori Elisa Tassi, Eugenio Chiantera, Anna Mele, Luigi Florio. Per la parte musucale le voci soliste sono Irene Gargiulli e Jerry Caruana, mentre Alessia Tassi farà i cori. Le coreografie sono a cura di Desiree Benevieri; la creazione e la proiezione dei video sono a cura di Pier Paolo Saladini; le foti, infine, sono a cura di Giovanni Ginepro "Lo spettacolo meravigliosamente scritto da Gino Saladini e Antony Caruana ripercorre la storia meravigliosa di Napoli attraverso la figura di un angelo che corre nel tempo e nello spazio - spiega il bravissimo tenore Marco Manovelli - da qui la presenza della canzone classica napoletana da me interpretata, della canzone napoletana più moderna interpretata dal gruppo Irene gargiulli Ermanno Pizzardi Fabio Pizzardi Jerry Caruana, dai tanti attori presenti, bambini compresi, con Gino Antony oltre che autori splendidi mattatori della serata. Io canto dei pilastri della canzone napoletana quali Malafemmena, Dicitincello vuje, O sole mio, Guapparia, Reginella, passando per Carosone , Luna Rossa e O Surdato".