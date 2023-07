TOLFA - Ancora un successo per il bellissimo evento poetico promosso dal circolo "Bartolomeo Battilocchio". Nella meravigliosa atmosfera che Tolfa offre ogni volta ai suoi visitatori, si è svolto lo scorso 7 e 8 luglio, il Festival delle Arti Improvvisate Tolfama organizzato dall'associazione omonima con il Comune e con la Sagra del Tartufo del Rione Sughera. Tra le manifestazioni artistiche del secondo giorno ha partecipato il Circolo Poetico Bartolomeo Battilocchio che ha trasmesso il suo particolare e intenso messaggio poetico ai numerosi spettatori del Palazzo Buttaoni. È stata presente in rappresentanza del Comune l'assessora alla Cultura Tomasa Pala che, ha seguito particolarmente il tutto in quanto anch'essa poetessa e appartenente al circolo poetico Bartolomeo Battilocchio. All'apertura dell'evento, la presidente del Circolo, Adele Natali, nel ringraziare il comune e Tolfama ha evidenziato "La particolarità e la tipicità dei poeti a braccio che, tramite i loro versi in ottava, esprimono i vari sentimenti allietando con l'adeguato supporto musicale". Protagonisti sono stati la vice presidente Agnese Monaldi e l'insuperabile Lorenzo Michelini, il quale con la chitarra l'ha accompagnata in maniera esemplare intervenendo con la sua toscana perspicacia. Si sono poi susseguiti la poetessa Velleda Profumo e il poeta Vincenzo Pierini: questi ultimi, con le loro poesie, hanno donato attimi di allegria unita a quel pizzico di umorismo e cinismo prettamente tolfetano.

