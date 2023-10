CIVITAVECCHIA – Prima apertura straordinaria, domani, della Villa del Belvedere, meglio conosciuta come Villa Pulcherrima, nella parte alta di via Terme di Traiano, tra la zona dei Cappuccini e l’ospedale, appena sopra il Ce.Si.Va. Un tesoro prezioso e purtroppo, come spesso accade, sconosciuto e non valorizzato, che il Gar – Gruppo archeologico romano sezione Ulpia Civitavecchia – ha intenzione di mostrare alla cittadinanza. L’apertura per la prima volta al pubblico è stata inserita nelle giornate nazionali di Archeologia ritrovata, promosse dal ministero della Cultura e dedicate proprio alla promozione e valorizzazione di siti archeologici da scoprire. La villa, probabile residenza dell’imperatore Traiano a Centumcellae-Civitavecchia è il primo sito da dove è partita l’attività del Gar, come ricordato dalla referente Barbara De Paolis, impegnata in queste settimane insieme agli altri volontari e all’archeologa Sara Panico a ripulire la zona in vista di questo importante appuntamento. “Siamo davvero entusiasti di poter offrire quest’occasione unica ai civitavecchiesi e non solo – ha commentato – un sito sconosciuto, mai interessato da una campagna di scavo vera e propria, che però racchiude una grande storia. Qui potrebbe aver dimorato, non sappiamo quanto, l’imperatore Traiano mentre era in costruzione il nostro porto”. “Questa villa ci restituisce strutture di grande valore – ha aggiunto Panico - una bellissima vasca con rivestimento di intonaco idraulico, la sauna, un paio di terrazze: ci piacerebbe diventasse un sito di evidenza scientifica, magari con qualcuno interessato a scavarlo”.

L’appuntamento è quindi per domani, sabato 7 ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 con visite guidate a piccoli gruppi: per visitare il sito e partecipare sarà necessaria la prenotazione via mail all’indirizzo garnecropolilascaglia@gmail.com