VIGNANELLO – «Per motivi tecnici/logistici il concerto gratuito della band The Kolors, previsto per il 7 agosto 2023 a Vignanello, non potrà essere svolto». La comunicazione è arrivata dall’entourage degli artisti al comitato San Biagio e Santa Giacinta che, a loro volta, lo hanno annunciato alla popolazione attraverso un post su Facebook. «Purtroppo, il concerto dei The Kolors previsto per il 7 agosto non si terrà a causa di motivi tecnici fuori dal nostro controllo. Ma non demordiamo! Con l’affetto e il sostegno che ci state dimostrando, ci impegneremo al massimo per rendere questa festa un’esperienza indimenticabile. La vostra presenza e il vostro affetto rendono ogni istante di questa festa speciale.Grazie per la comprensione e il costante supporto. Insieme, supereremo questa sfida e concluderemo questi giorni di festa con sorrisi nel cuore. Ci vediamo alla festa!», hanno scritto gli organizzatori. Una cancellazione improvvisa, dunque, e a pochi giorni dall’evento, che ha creato non poche polemiche all’indirizzo degli artisti. «Hanno disdetto la data in piazza dopo l’inaspettato successo dell’ultima hit “Italo Disco”, sostengono in molti. I ragazzi del comitato però non si sono scoraggiati ed immediatamente si sono messi al lavoro per un degno sostituto, trovato in poco tempo: sul palco in piazza della Repubblica si esibirà, in un live gratuito, Giuliano Palma.

