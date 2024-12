ALLUMIERE - Allumiere oggi sarà la cornice di un meraviglioso, suggestivo e imperdibile evento che renderà felici piccoli e grandi e allieterà tutti i cuori.

Oggi nel comune collinare il calendario delle festività natalizie prenderà il via con la tradizionale parata natalizia dopo la quale seguiranno spettacoli di luci, colori, fuoco,flashmob, cori gspel, fontane danzanti, l'accensione dell'albero di Natale e delle luminarie. L'evento è organizzato in collaborazione tra il comune, le associazioni del paese e tanti volontari. La parata partirá alle ore 16.30 e vedrà la partecipazione del Centro Artistico Balletto, Dance Evolution Center, New Dance World, Volley Allumiere, U.S. Allumiere, GGP.

L'allegro corteo attraverserà le vie del paese per poi arrivare nella piazza centrale dove sarà eseguito un frizzante flashmob, che coinvolgerà tutti figuranti, bambini e i tanti avventori. La festa proseguirà in piazza della Repubblica e si susseguiranno il primo spettacolo delle fontane danzanti e, a seguire, si procederà con la cerimonia dell'accensione dell'albero di Natale e delle luminarie e, infine, ai svolgerà un messaggio di speranza e di pace a cura dell'ANPI di Allumiere. Imperdibile lo spettacolo del Purple Gospel Choir di Tolfa. Tutto si chiuderà con un gran finale: la seconda esplosione di musiche e colori delle fontane danzanti. Per questa iniziativa il sindaco Landi ha emesso un'ordinanza di istituzione del divieto di transito e sosta lungo le strade dove si svolgeranno i vari eventi. Nello specifico divieto di sosta e di transito (eccetto autorizzati) su: piazza della Repubblica (dal civ 9 al civ 20) dalle ore 11 di oggi fino alle ore 24.00; su viale Garibaldi tratto a fianco della “Fontana Leggera” (nello spazio adiacente ai parcheggi riservati ai veicoli dei Carabinieri), nello spazio compreso tra il civico 77 ed il civico 83 e nello spazio tra gli alberi siti di fronte ai civici suddetti dalle ore 14 alle ore 17 di oggi.

Su ambi i lati di tutto viale Garibaldi dalle ore 15 fino alle ore 17.30. Tutta via Roma dalle ore 15 fino alle ore 17.30; piazza F. Turati (Ferrata Capolonghi) dalle ore 15 fino alle ore 17.30. Piazza della Repubblica (dal civico 44 al civico 46 e dal civico 24 al civico 27) dalle ore 15 fino al termine della manifestazione. È poi interdetto il traffico veicolare. Su via Isonzo da piazza della Repubblica (direzione Loc. Bolzella) dalle ore 17.30 di oggi fino alla fine della manifestazione. Da rilevare che per la Località Bolzella il transito in entrata è consentito da via Bandita dei Buoi / via Civitavecchia dalle ore 17.30 fino a fine manifestazione; mentre in uscita è consentito da via Nuova. È poi istituito il divieto di transito su piazza Mertel (fronte scale chiesa) dalle ore 17.30 fino alla fine della manifestazione; su via Dante Alighieri a scendere (via Farnesiana direzione piazza della Repubblica) con obbligo di svolta a sinistra su via IV Novembre dalle ore 17.30 fino a fine manifestazione.

