ALLUMIERE - Il prossimo sei ottobre le ragazze dell’associazione andranno a presentare il concorso letterario “Femminile, Plurale” alla “Casa Internazionale delle donne” a Roma. Venerdì 6 ottobre, alle ore 17 il gruppo organizzativo del premio Letterario Femminile Plurale di Allumiere divenuta un'associazione di promozione sociale che prende il nome dalla denominazione stessa del Premio “presenteranno la VI edizione del premio letterario 'Femminile, plurale', presso la Casa internazionale delle donne, a Roma”. «A tal proposito - spiegano le ragazze di Femminile Plurale - stiamo organizzando un pullman: con partenza da Allumiere alle ore 15 (con eventuale tappa a Civitavecchia); si ripartirà da Roma alle ore 20. Il costo è di 20 euro. Chi vuole partecipare ci faccia sapere al più presto, grazie". La presidente dell'Aps Femminile Plurale, Brunella Franceschini sottolinea: "È per noi un onore poter presentare la VI edizione del Premio Letterario Allumiere “Femminile, plurale” alla Casa Internazionale delle Donne, un luogo simbolico per chi come noi porta avanti un lavoro nel campo della cultura delle pari opportunità. Da parte nostra, di tutta l’Ass. “Femminile, plurale.” APS un ringraziamento a Marta Bonafoni per averci accompagnato in questa parte di cammino e alla presidente Maura Cossutta per aver accettato la nostra proposta. Il viaggio è appena iniziato e noi, con grande entusiasmo, siamo pronte per iniziare un’altra grande avventura".